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Spor

Osmanlıspor yenileme idmanı yaptı

ANKARA / DHA  Medipol Başakşehir'le oynadığı maçın ardından izin yapan Osmanlıspor, günü yenileme antrenmanıyla tamamladı

05 Aralık 2017 21:30

ANKARA / DHA 

Medipol Başakşehir\'le oynadığı maçın ardından izin yapan Osmanlıspor, günü yenileme antrenmanıyla tamamladı. 
Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri\'ndeki antrenman sahasının bakıma alınması nedeniyle Ostim Stadı\'nda antrenmana çıktı. Mor-Sarılı oyuncular, teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmanda yaklaşık olarak 30 dakika yenileme koşusu yaptıktan sonra masaj ve saunaya girdi.
Osmanlıspor, yarın saat 11.00\'de Ostim Stadı\'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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