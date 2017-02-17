Osmanlıspor, tur biletini Ankara'da kesecek

Fanatik gazetesi yazarı Tunç Kayacı, Osmanlıspor'un Atina'dan avantajlı döndüğünü belirterek "unanistan’dan ilk maçta avantajlı bir skorla dönmek isteyen Osmanlıspor gerçekten bu tura tesadüfen çıkmadığını oynadığı akıl dolu futbolla gösterdi." dedi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın Olympiakos'u iyi çözdüğünü de belirten Kayacı "Olympiakos’un presle oyuna başlayacağını bildiği için tedbirini de almıştı, Ev sahibi ekip özellikle ceza alanı çevresinde faul alarak serbest atış silahıyla gol aradı.Ama ilk 45 dakikada belki bir kere oyunun başında bu fırsatı buldu. Osmanlıspor rakibin ofsayt tuzağını atlatabilse aradığı golü de bulabilirdi. Ancak deplasmanda olmasının verdiği tedirginlikle son paslarda zamanlama hatasına düştü ve ofsaytta kaldı. Ama bu tür deplasmanlarda zor olan, maçın başındaki baskıyı kırıp oyunda dengeyi sağlamaktır, bunu da yaptık." diye yazdı.

Kayacı'nın Fanatik gazetesindeki Osmanlıspor-Olympiakos maçına ilişkin yazısı şöyle:

Yunanistan’dan ilk maçta avantajlı bir skorla dönmek isteyen Osmanlıspor gerçekten bu tura tesadüfen çıkmadığını oynadığı akıl dolu futbolla gösterdi. Mustafa Reşit Akçay, Olympiakos’un presle oyuna başlayacağını bildiği için tedbirini de almıştı. Ev sahibi ekip özellikle ceza alanı çevresinde faul alarak serbest atış silahıyla gol aradı. Ama ilk 45 dakikada belki bir kere oyunun başında bu fırsatı buldu. Osmanlıspor rakibin ofsayt tuzağını atlatabilse aradığı golü de bulabilirdi. Ancak deplasmanda olmasının verdiği tedirginlikle son paslarda zamanlama hatasına düştü ve ofsaytta kaldı. Ama bu tür deplasmanlarda zor olan, maçın başındaki baskıyı kırıp oyunda dengeyi sağlamaktır, bunu da yaptık.



Karce ayakta tuttu



İkinci yarıya biraz şaşkın başladık. Deyim yerindeyse savunmaya yaslanınca rakip de cesaretlendi ve pozisyon bulmaya başladı. Dolayısıylaoyunun başında yemediğimiz baskıyı 45 ile 60 arasında yedik. Ama bu zor anlarda da sahneye Karcemarkas çıktı. Litvanyalı file bekçisi gerçekten kritik kurtarışlarla Osmanlıspor’u ayakta tuttu. Bir de en büyük özelliğimiz hızlı hücumu yapmakta zorlandık, kolay top kayıpları yaşadık.



Rahat dönebilirdik



74’te Fransız hakemin gösterdiği kırmızı kartla 10 kişi kalan Olympiakos karşısında avantaj kazandık. Son bölümde Delarge çıktı, son vuruşların usta ismi Rusescu girdi. Mustafa hoca çift forveti bu periyotta tercih etmedi ve ‘bana beraberlik yeter’ dedi tur için. Açıkçası Osmanlıspor işi rövanşa bırakırken temkinliydi. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim; eğer bu maçta Osmanlıspor’un performansı ligin ilk yarısındaki gibi olsaydı rakip kalede golü bulup daha da rahat evimize dönerdik. Yine de de tebrikler Osmanlıspor, böyle tecrübeli bir rakip önünde kaybetmediği için...