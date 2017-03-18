Osmanlıspor Teknik Direktörü istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Maç sonu basın toplantısından konuşan Akçay şunları söyledi:

"Oyuncularımın bu maçta ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Ancak bazen bazı işleri iyi de yapsanız, sonuçlar gelmeyebilir. Biz de bu durumu son zamanlarda çok daha fazla yaşamaya başlamıştık. Kulübümün gelecek sezon için daha sağlıklı kararlar alabilmesi için görevi bırakıyorum."



Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi, Süper Lig'de son 4 haftadır maç kazanamıyordu.