T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor Teknik Direktörü istifa etti

Osmanlıspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmişti

18 Mart 2017 18:50

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa'ya 3-2 yenildikleri maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Maç sonu basın toplantısından konuşan Akçay şunları söyledi:

"Oyuncularımın bu maçta ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Ancak bazen bazı işleri iyi de yapsanız, sonuçlar gelmeyebilir. Biz de bu durumu son zamanlarda çok daha fazla yaşamaya başlamıştık. Kulübümün gelecek sezon için daha sağlıklı kararlar alabilmesi için görevi bırakıyorum."

Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi, Süper Lig'de son 4 haftadır maç kazanamıyordu.

 

ETİKETLER

OsmanlısporMustafa Reşit Akçay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24