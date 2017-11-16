Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz:“Milli takım için sinerji yaratılmalı”

ERCAN ATA-ANKARA, /DHA

Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor sabah idmanı ile hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İrfan Buz, milli maçlar nedeniyle verilen arada \"iyi hazırlandık\" diyerek şu açıklamaları yaptı:

\'\'Özellikle mental, fiziksel ve taktiksel anlamda çok iyi hazırlandık. Trabzonspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Çok önemli bir müsabakaya gidiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla da Ankara\'ya dönmek istiyoruz. Sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Sokol 5 haftadır kadromuzda göremediğimiz, çok önemli bir futbolcumuz ve o takıma katılıyor. Anıl\'ın hafif bir sakatlığı vardı ama o katılıyor. Allah nasip ederse tam kadro olarak Trabzon\'a gideceğiz. İyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. İki takım içinde çok önemli bir maç. İçerde oynadığımız üç maçtan 7 puan aldık ama deplasmanda bunu daha başaramadık. Deplasmanda bunu kırmak zorundayız ve ne olursa olsun oradan iyi bir sonuçla dönmek zorundayız. İyi hazırlandık ve oradan puanla çıkmak zorundayız.\'\'

Son dönemde çok eleştirilen A Milli futbol takımının durumu hatırlatıldığında İrfan Buz; \'\'bakıldığında burada benim hoşuma gitmeyen bir taraf var! muhalefet veya eleştiri. Eleştirmek çok kolaydır. Ben farklı açıdan bakmak istiyorum. Çözüm açısından neler yapabiliriz. Bunları masaya yatırıp neleri değiştirebiliriz. Ülke adına önemli bir karar aşamasındayız diye düşünüyorum. Ben Almanya\'da 8 yıl çalıştım ve o oluşumun içinde olduğum için, neler yapıldığını biliyorum. Şimdi, Kulüpler birliği, Futbol federasyonu, Teknik direktörlerle herkesin masaya oturup herkesin üretkenlik açısından çözümler ortaya koyması gerekiyor. Her şeyin çok kötü denilmesi çok kolaydır. Bizim için çözüm, üretkenlik ve neler yapılması gerektiğidir. Onların üzerinde durmamız gerekiyor. Ekol neresi ise onlara bakıp kendi modelimizi yaratmak durumundayız. Burada doğruları yaptığınız zaman da, 4-5 yıllık bir periyot içerisinde çok fazla bir beklenti içinde değil, doğru adımlarla bunların üzerine gitmek gerektiğini düşünüyorum. Milli takım bir havuzdur. Şimdi Avrupa\'da bir havuzumuz var Türk futbolcularla ilgili. Burada bir havuzumuz var ve onların içerisinden en doğruları seçerek, özellikle genç futbolcuların üzerine giderek doğruları yapmamız gerekiyor. Alt yapılarla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Herkesin burada taşın altına elini koyması gerekiyor. Onları konuşalım, kişisel olarak şu teknik direktör futbolcular şöyle değil. Doğruları konuşalım. Bizim çözümümüz tarihi bir çözüm olması gerekiyor diye düşünüyorum\'\' şeklinde konuştu.

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İrfan Buz\'un açıklamaları

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