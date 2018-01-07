T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz Fernandao’yu istiyor

''17 maç sonra çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçe için de önemli olabilir''

07 Ocak 2018 22:09

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'da NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Fernandao'yu istediğini belirten Buz transfer çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Gol atabiliyoruz ama kolay gol yiyoruz. Defans anlamında önemli bir isim Yalçın Ayhan'ı transfer ettik. Bize katkı sağlayacaktır. Önüne Ceyhun Gülselam'ı aldık, o da önemli bir isim. Kanatlarda da önemli isimlerimiz var. Defansif anlamda deplasmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. 8 numara ve santrafora ihtiyacımız var."

"Fernandao ile Bursaspor'da birlikte çalıştık. Tabii ki Fernandao'yu isterdim. Şartların nasıl olduğunu bilmiyorum sanırım biraz sıkıntılı olur. Futbolcu olarak bize katkı sağlayabilir. Fernandao, bize kiralık gelse, 17 maç sonra görürsünüz çok farklı bir Fernandao ortaya çıkabilir. Fenerbahçe için de önemli olabilir."

 

                    

 

ETİKETLER

FernandaoFenerbahçeOsmanlısporİrfan Buzaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24