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Spor

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz: "Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 7

30 Eylül 2017 19:49

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig\'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısına katılan teknik direktör Buz, çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını hatırlatarak, \"260 gündür bu sahada kazanamıyorduk. Çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz\" dedi.
Rakiplerinin disiplinli bir takım olduğuna dikkati çeken Buz, \"Kısa zamanda teknik direktör olarak neler değiştirdik? Mental anlamda çalışmalarımız oldu. Futbolcu kardeşlerimizle bunu konuştuk. Futbolcularla aynı hedefe gitme konusunda konuştuk. Kendileri idrak ettikten sonra takımın savunma anlamında parametlerini yerine getirdik. Şut attık, kenarlardan geldik\" diye konuştu.
Merkezi kapatan bir rakiple karşılaşacaklarını hatırlatan İrfan Buz, \"Zaman zaman bunu da yaptık. 3-0 kazandığımız için 3 gol attığımız için çok mutluyum. Dün akşam takım olarak kenetlendik. Takımımız kaliteli ancak eksiklerimiz var. Önemli bir galibiyet. Antalya kampımız var. Bu kampta eksikleri gidererek, kırılgan olmayan bir Osmanlıspor\'u ortaya çıkarmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İrfan Buz\'un açıklamaları

HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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