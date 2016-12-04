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Spor

Osmanlıspor Teknik Direktörü: 20 bin dolarımı devletim alsın, helali hoş olsun

"Devletim bu parayı 10 yıl sonra bana mı yoksa çocuklarıma mı öder fark etmez. Bu nezaketsizlik olarak algılanmasın"

04 Aralık 2016 22:35

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-1 kazandıkları Karabükspor maçı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yastık altındaki dövizlerinizi Türk Lirası'nda çevirin" sözlerini hatırlatarak "20 bin dolarımı devletim benden alsın. Helali hoş olsun" dedi.

Akçay maç sonrasında yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şöyle konuştu:

"Bütün siyasetçilerden özür dileyerek, benden 20 bin dolar devletim benden alsın. Helali hoş olsun. Devletim vergi dairesinden bir adamı yollasın. Ben de ödeyeyim, paramı vereyim, helali hoş olsun. Devletim bu parayı 10 yıl sonra bana mı yoksa çocuklarıma mı öder fark etmez. Bu nezaketsizlik olarak algılanmasın"

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