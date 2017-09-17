Osmanlıspor, Süper Lig'in dibine 'çapa attı'

Süper Lig’in ilk 4 haftasında yalnızca 1 puan toplayan Osmanlıspor, evinde Sivasspor’a 4-2 mağlup oldu. Ankara Osmanlı Stadı’nda oynanan karşılaşmada Sivasspor’un golleri 3’te Aroune Kone, 34’te Emre Kılınç, 45 ve 45+2’de Thievy Bifouma’dan geldi. Osmanlıspor’un gollerini 10 ve 23’üncü dakikalarda Numan Çürüksu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bülent Uygun’un yönetimindeki Sivasspor, 5 haftanın sonunda 1 puanla lig sonuncusu konumuna çapa attı.

Samet Aybaba ile oyun tarzında değişime giden Sivasspor ise 5 haftanın sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puanda 10’uncu sıraya yerleşti.