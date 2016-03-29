Osmanlıspor: Size şike teklif edilirse bize gelin biz iki katını vereceğiz!

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sezon başında Spor Toto Süper Lig'e yükselen ve başarılı bir performans sergileyen Osmanlıspor'un yöneticilerinin futbolcularına "Size şike için herhangi bir para teklif edildiğinde bu teklifi yapanı hemen yönetime bildirin. Biz yönetim olarak size teklif edilen paranın iki katını vereceğiz" demelerinin şikeye karşı atılmış bir adım olduğunu öne sürdü.

Hakan'ın bugün (29 Mart 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Dünyanın bütün neo-Nazileri...

-Yeryüzünün bütün neoconları...

-Batı dünyasının bütün İslamofobikleri...

-Karanlık mahfillerde Müslümanlar aleyhinde hesaplar yapan bütün İslam düşmanları...

-Müslümanları dünyada kötü göstermek için kumpas üstüne kumpas kuran bin yıllık tüm İslam karşıtları...

Bir araya gelseler...

Bir kongre toplayıp ellerinden geleni artlarına koymama kararı alsalar...

Ve aldıkları kararları uygulamaya soksalar...

Yine de...

Pakistan’da bir lunaparkta çoğu çocuk 70’e yakın kişiyi katleden...

Taliban alçaklarının İslam’a verdiği zarardan daha fazlasını vermeyi başaramazlardı.

‘Tecavüzcü Katolik Kilisesi’ diye bir şey duydunuz mu?

Aklı başında sandığım birçok kişinin sosyal medyada yazıp çizdiklerine bakıyorum.

*

Neredeyse...

“Müslümanlar açısından tecavüz diye bir sorun yok” diyecekler.

Ve hatta neredeyse...

İslam’ın da bu korkunç suça ortak olduğu iftirasını savuracaklar.

*

İslam’ı bilmiyorlar.

Daha fenası...

İslam’ı bilmek istemiyorlar.

*

İslam dairesi içinde bulunduklarını söyleyen ve kendilerine Müslüman’ım diyen bazı kimselerin yapıp ettiği alçaklıklar yüzünden...

“Genelleme” denilen büyük bir ayıba imza atıyorlar.

Ve hükmü basıyorlar:

“Bunların alayı böyle.”

*

Katolik kiliselerinde papazlar, çocuklara yönelik cinsel istismar yaptılar.

Peki bu korkunç olay nedeniyle...

- “Tecavüzcü Katolik Kilisesi” diye tezvirat yapıldı mı?

- “Katolik Kilisesi kapatılsın” diye kampanya yürütüldü mü?

- “Katoliklik çocuk istismarına müsaade ediyor” diye bir hüküm verildi mi?

*

Papazların, rahiplerin, hem de kiliselerde çocuklara tecavüz etmeleri karşısında bile genelleme yapmaktan kaçınılırken...

Söz konusu İslam ve Müslümanlar olunca...

Kimse elini tutmuyor ve herkes “genelle babam genelleme” oyunu oynuyor.

*

Bunlar böyle de...

Karşı taraf nasıl?

Onların durumu da karşıtlarından farklı sayılmaz.

*

Onlar da...

- Sorumluluk almıyorlar.

- Özeleştiri yapmıyorlar.

- “Nasıl oluyor da bizim vakfımızda böyle şeyler olabiliyor” sorusunu sormuyorlar.

- Müslümanlığın adının tecavüz kelimesiyle yan yana gelmesine isteyerek ya da istemeyerek neden olduk diye kahrolmuyorlar.

- Mahvolmuyorlar.

- Dövünmüyorlar.

- Kıpkırmızı olmuyorlar.

- Hiçbir şey olmamış gibi yapmaya devam ediyorlar.

*

Memleketimizin içler acısı durumu şudur:

- Bir tarafta “tecavüz” olayı üzerinden siyasal hasımlarını yıkmaya çalışan ve büyük bir kitleyi töhmet altında tutmaktan kaçınmayan genellemeciler var.

- Bir tarafta ise bu genellemecilere hak verdirecek şekilde davranan, kırılan kolu yen içinde tutmaya çabalayan özeleştiri kaçkınları var.

Ah benim zavallı ve garip memleketim ah!

Osmanlıspor’a bravo

Liglerin bitmesine 6 hafta kala...

Osmanlıspor yöneticileri, futbolcularla bir araya gelmiş.

*

Yöneticiler, futbolculara şunları söylemiş:

- Size şike için herhangi bir para teklif edildiğinde bu teklifi yapanı hemen yönetime bildirin.

- Biz yönetim olarak size teklif edilen paranın iki katını vereceğiz.

*

Unutulmasın:

Osmanlıspor’un hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’la maçı var.

*

Şike karşıtı soyut laflar etmektense...

İşte böyle somut çabalar sarf edilmeli.

Yaşa Osmanlıspor!

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