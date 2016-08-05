Osmanlıspor, Play-Off turuna yükseldi

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Estonya'nın Nomme Kalju takımını 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.

Tallinn'deki Kadriorg Stadı'nda oynanan maçta Osmanlıspor, 4. dakikada Numan Çürüksu ve 29. dakikada Dzon Delarge'nin attığı gollerle Nomme Kalju'yu 2-0 yendi. İlk karşılaşmayı da sahasında 1-0 kazanan Osmanlıspor, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi yarın çekilecek kura çekiminde belli olacak.