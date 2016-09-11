Osmanlıspor ligdeki yükselişini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Osmanlıspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşılaştı. Osmanlıspor, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Başkent ekibi, bu sezon oynadığı 9 resmi maçın 6'sını kazanıp hiç mağlup olmadı.

Başkent ekibine deplasmanda galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Badou Ndiaye ve 88. dakikada Raul Rusescu kaydetti.

34’te orta sahada Okay Yokuşlu’dan kaptığı topla müthiş bir dripling yapan Ndiaye, uzaktan şutla fileleri havalandırdı. Senegalli futbolcu ligde bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Osmanlıspor, 88’de Raul Rusescu'nun golüyle farkı ikiye çıkarıp skoru ilan etti. Bu dakikada ceza alanı ön tarafında Musa Çağıran'ın topuk pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rusescu sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa’yı mağlup eden, ikinci haftada ise Gaziantepspor’a kaybeden Trabzonspor, böylece ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. Ersun Yanal’ın öğrencileri 3 puanda kaldı.

Avni Aker’de aldığı bu galibiyetle ligde puanını 5’e yükselten Osmanlıspor ise bu sezonki başarılı çıkışını sürdürdü

Başkent ekibi bu sezon 6’sı UEFA Avrupa Ligi ve 3’ü ligde olmak üzere oynadığı 9 resmi maçın 6’sını kazanıp hiç kaybetmedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da kariyeri boyunca eski takımı Trabzonspor'a karşı resmi maçlarda hiç mağlup olmadı; 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.