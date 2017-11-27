T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor, kupa maçına hazır

ANKARA,(DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında yarın sahasında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor konuk edecek olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi

27 Kasım 2017 23:57

ANKARA,(DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında yarın sahasında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor konuk edecek olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. 
Batıkent Tesisleri\'nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana tedavileri devam eden Lawal ve Pinto katılmazken, Anıl Karaer ise tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu yaptı. 
Isınma koşusuyla başlayan antrenmana topla koordinasyon çalışmasıyla devam edildi. 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip tam sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışmanın ardından antrenman saha kenarındaki sprint çalışmasıyla sona erdi. Kupa maçında oynayacak oyuncular antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.   
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA Ziraat Türkiye KupasıTurSüper LigYeni MalatyasporOsmanlısporTesisleriTeknik DirektörBuzLawalPintoAnıl KaraerMorSarılıKupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24