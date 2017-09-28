Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - Süper Lig\'in 7\'nci haftasında sahasında Kasımpaşa\'yla karşılaşacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Başkent ekibi, Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman öncesi kötü gidişata dur demek için saha kenarında kurban kesti.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana koordinasyon ve core çalışmasıyla devam edildi. Antrenmanın sonraki bölümünde çeşitli pas organizasyonları deneyen mor-sarılı ekip, gruplar halinde taktiğe yönelik savunma ve hücum çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Osmanlıspor yarın saat 11.00\'de basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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