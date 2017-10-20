Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ANKARA, (DHA)

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında yarın Kardemir Karabükspor\'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Batıkent Tesisleri\'nde teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Başkent ekibi, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından 5\'e 2 top kapma oyununa geçti. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman duran top organizasyonlarıyla son buldu. Haftanın son antrenmanına tedavileri devam eden Anıl Karaer ve Payam katılmazken Sokol takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.