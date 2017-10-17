Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına başladı

ANKARA, (DHA) - Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında sahasında Kardemir Karabükspor\'u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Buz, antrenman öncesi saha içerisinde oyuncularla toplantı yaparak bundan sonra oynanacak bütün maçların kendileri için çok önemli olduğunu, alınan mağlubiyetler karşısında moral bozmak yerine analizi daha iyi yapmanın daha faydalı olacağını belirterek futbolculardan daha fazla özveri beklediğini ifade etti.

Bursaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra masaj ve saunaya girdi. Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Tam sahada pas ve şut organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip antrenmanı tamamladı. Antrenmana sol ayak parmakları ezildiği için tedavi gören Josue, Sokol, Payam ve Anıl Karaer katılmazken iyileşme sürecine giren Özer Hurmacı takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı. Diğer yandan sakatlığını geride bırakan Avdija, bugünkü çalışmada takım içerisindeki yerini aldı.