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Spor

Osmanlıspor günü çift antrenmanla tamamladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5

14 Eylül 2017 01:32

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta mücadelesinde Sivasspor\'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Başkent ekibi, teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde çıktığı günün ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdi. Daha sonra 12 farklı istasyonda kuvvet çalışması yapan oyuncular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı tamamladı.
Isınma koşusu ve ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başlayan akşam antrenmanına ise dar alanda oynanan pas çalışmasıyla devam edildi. Günün ikinci antrenmanı oynanan çift kale maçla son buldu.
Günün ilk antrenmanına hafif adale ağrıları bulunan Tiago Pinto ve takımın kalecilerinden Ahmet Eyüp Türkaslan takılmazken bu oyuncular akşam antrenmanında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Osmanlıspor yarın akşam 18.00\'da yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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