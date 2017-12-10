Osmanlıspor, galibiyeti 3 penaltı ile aldı

İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor, Süper Lig'in 15. haftasınad Safet Susic'in çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Geride kalan 14 haftada sadece 11 puan toplayabilen Ankara temsilcisi sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve derin bir nefes aldı.



Osmanlıspor, mücadelenin 12. dakikasında bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Sokol Cikalleshi hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın hakemi Mete Kalkavan mücadelenin 20. dakikasında bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Osmanlıspor'da bu kez topun başına Musa Çağıran geçti ve tecrübeli futbolcu farkı 2'ye çıkardı.



Osmanlıspor, 29. dakikada bir penaltı daha kazandı. Serdar Gürler attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Alanyaspor ikinci yarıda pozisyonlar bulsa da kaleci Karcemarskas'ı geçmeyi başaramadı. Osmanlıspor, 3 penaltı golüyle 3 puana uzandı ve puanını 14'e yükseltti. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı. Konuk ekip haftayı 17 puanla kapattı.