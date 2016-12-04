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Spor

Osmanlıspor evinde galip

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi

04 Aralık 2016 22:07

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-1 yendi.

Maçın 11. dakikasında Osmanlıspor 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasında ceza sahasında topla buluşan Musa Çağıran'ın hafif sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından filelerle buluştu.

31. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Regattin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Numan Çürüksu, arka direkte kafayla takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

45+1. dakikada Kardemir Karabükspor farkı bire indirdi. Ceza alanı dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına Latovlevici geçti. Rumen futbolcunun vuruşunda top sağ üst köşeden Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Latovlevici'nin soldan ortasında Poko, arka direkte topu içeriye çevirdi. Yatabare'nin altıpastan vuruşunda top yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin sol çaprazdan sert şutunda Karcemarskas, ön direkte meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada Regattin topu ceza yayı önüne kadar taşıdıktan sonra şutunu çekti. Bu futbolcunun şutunda top kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

61. dakikada Kardemir Karabükspor beraberlik golüne yaklaştı. Poko'nun sağdan içeriye kestiği topa Yatabare kale ağzında dokunamayınca, konuk ekip beraberlik golünden oldu.

72. dakikada Dany'nin uzaklaştırmak istediği top Musa Çağıran'ın önüne düştü. Musa'nın ceza sahasında dönerek yaptığı vuruşta top yan ağlara gitti.

82. dakikada Regattin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Musa Çağıran ön direkte kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Fachini de kaldı.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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