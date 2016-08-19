Osmanlıspor Danimarka'dan avantajla döndü: 0-1

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Osmanlıspor, Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın tek golünü 33. dakikada Banggaard (kendi kalesine) attı. İki ekip arasındaki rövanş maçı, 25 Ağustos'ta Ankara'da oynanacak.

Stat: Herning Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Midtjylland: Dahlin, Nissen, Hansen, Banggaard, Novak, Halsti (Dk. 62 Romer), Kadlec, Poulsen, Olsson (Dk. 53 Pusic), Hassan, Onuachu (Dk. 78 Duelund)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Delarge, Lawal (Dk. 61 Musa Çağıran), Ndiaye, Erdal Kılıçaslan (Dk. 76 Muhammed Bayır), Webo (Dk. 77 Rusescu)

Gol: Dk. 20 Banggaard (kendi kalesine) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Onuachu, Dk. 45+2 Halsti, Dk. 66 Hassan (Midtjylland), Dk. 14 Erdal Kılıçaslan, Dk. 27 Numan Çürüksu, Dk. 54 Delarge, Dk. 86 Karcemarskas, Dk. 89 Ndiaye (Osmanlıspor)