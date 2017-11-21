T24 LogoT24 Logo
Spor

Osmanlıspor da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor 

İrfan Buz: ''İçeride oynayacağımız bu müsabaka çok önemli"  Başkent derbisinde Cuma günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi

21 Kasım 2017 17:24

İrfan Buz: \'\'İçeride oynayacağımız bu müsabaka çok önemli\" 

Başkent derbisinde Cuma günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Tedavisi devam eden Tiago Pinto\'nun katılmadığı antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamladı. Takımın diğer oyuncuları ise ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla devam ettirdi. 5\'e 2 top kapma oyununa geçen Mor-Sarılı ekip, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından minyatür kalelerden kurulu alanda maç yaptı. Günün tek çalışması yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu. 
İRFAN BUZ \'\'İÇERİDE OYNAYACAĞIMIZ BU MÜSABAKA ÇOK ÖNEMLİ\'\'
Teknik Direktör İrfan Buz, Trabzonspor\'a deplasmanda 4-3 yenildikleri maç ile ilgili \"Baktığınız zaman skor anlamında yenildik ama oyun anlamında öyle görmüyorum. Gerçekten çok cesaretli, iyi bir oyun sergiledik. Seyir zevki yüksek bir müsabakaydı. 90+4\'üncü dakikada penaltı pozisyonuyla yenildiğimiz için üzgünüz ama bu maçı geride bıraktık, önümüze bakıyoruz,\'\'dedi
Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacaklarının belirten Buz, \'\'Kendileri gibi rakiplerinin de puan cetvelinin alt sıralarında yer alıyor. İki takımın da burada olmasına biz de üzülüyoruz. Bu durum Ankara\'daki sporseverler buna üzülüyor. Buradan çıkmak istiyoruz. O yüzden içeride oynayacağımız bu müsabaka çok önemli. İyi hazırlanıp üç puan almak istiyoruz.\'\'diye konuştu
Gençlerbirliği\'nde yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili soruya Buz, \"Bu, Gençlerbirliği yönetiminin tasarrufu. Eski kulübüm, çok değerli bir kulüp. Onlar için de hayırlı olsun. Yeni teknik adam geldiği zaman takımlar mental anlamda hemen bir toparlama sürecine girebiliyor. Bu değişiklik bizi ilgilendirmiyor, ben kendi takımıma bakıyorum.\" ifadesini kullandı
Bardağın dolu tarafına baktığını belirten Buz, \"Oyun anlamında futbolcular gelişiyor. Bu, bizim için çok önemli. son haftalarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ile karşılaştık. Bu iki maçı kaybedebilir misiniz? Biz ne yaptık, altın değerinde bir puanı hanemize yazdırdık. Ayrıca iki müsabakanın oyununa baktığımızda coşkulu, istekli bir Osmanlıspor vardı sahada. Bizim için önemli olan bu gelişimi kaydetmek. Futbolcularımız fiziksel, mental ve taktiksel açıdan gelişim gösterdiği sürece olayın üstesinden geleceğiz ve gereken puanları da alacağız.\"diye konuştu. 
RAHEEM LAWAL: \"TRABZONSPOR MAÇIYLA İLGİLİ YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM\"
Osmanlıspor\'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal ise Trabzonspor maçıyla ilgili fazla yorum yapmak istemediğini belirterek, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisinin de zorlu geçeceğini söyledi.Lawal, \"Sonuçta Ankara derbisi. İki takım da kötü durumda, ligin alt sıralarındalar. Evimizde oynayacağız, bu bizim için büyük bir avantaj. Bu maçtan üç puan çıkaracağımıza inanıyorum. Önemli olan sıkı çalışmaktır. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarındaki özveri ve performansı bu karşılaşmada da gösterebilirsek istediğimizi alırız. Alt sıralardan kurtulabilecek kadro kalitesine sahibiz. 4-5 senedir Türkiye\'deyim. Türk futbolunu çok iyi tanıyorum. Bu tarz durumlarda olabiliyorsun ama 3-4 maçlık seri yakalarsan da üst sıralara tırmanıyorsun. Bundan dolayı ikinci devre neden böyle bir şey olmasın.\"şeklinde konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İrfan Buz ve Lawal\'ın açıklamaları
-İdmandan detaylar

ERCAN ATA-ANKARA, /DHA 

(FOTOĞRAFLI)
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BuzCumaGençlerbirliğiOsmanlısporTeknik DirektörBatıkent TesisleriTedavisiTiago PintoTrabzonsporTakımınMorSarılıGününBUZOYNAYACAĞIMIZ BU MÜSABAKADirektörBuz TrabzonsporGerçektenSeyirBuAnkaraBuradan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24