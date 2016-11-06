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Spor

Osmanlıspor bir puanı 90'da kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Osmanlıspor, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

06 Kasım 2016 21:01

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 10. haftasında Osmanlıspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Villareal deplasmanında aldığı galibiyetle dikkatleri üzerine toplayan Osmanlıspor, ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor'u konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçın 58'inci dakikasında Kayserispor, Nakoulma'nın golüyle 1-0 öne geçti. 

Avrupa yorgunu Osmanlıspor, aradığı golü, 90'da buldu. Mehmet Güven'in kafa golüyle maça dengeyi getiren Osmanlıspor, sahasında 1 puanla yetindi.

Bu sonuçla Osmanlıspor 12, Kayserispor ise 9 puana yükseldi.

 

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OsmanlısporKayserisporMehmet Güven

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