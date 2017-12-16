Osmanlıspor, Beşiktaş'a hazır 

ANKARA, (DHA) - SÜPER Lig\'in 16\'ncı haftasında Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz\'un yönetiminde Batıkent Tesisleri\'nde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Mor-sarılı ekip ısınma koşusuyla başladıkları antrenmanı topla pas ve koordinasyona yönelik çalışmalarla devam ettirdi. Daha sonra 5\'e 2 top kapma oyununa geçen futbolcular, sprint ve ardından duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı. Öte yandan Hakan Arıkan ve Aminu Umar çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

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