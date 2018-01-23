Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik: Larin'i kiralayabiliriz

Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik, Beşiktaş'ın yeni transferi Larin'i kiralayabileceklerini söyledi.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Sadık Dik şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şehitlerimiz var ülkemizin başı sağolsun. Ben başkan adayı olmam ama biz gönülden destekliyoruz sayın Fikret Orman'ı ve orada görmek isteriz. Canı gönülden bizde destekleriz. Birlikte çalıştık, zaman zaman toplantılara katıldık. Vermiş olduğu fikirlerle ufkumuzu açılıyor. Sayın başkan Kulüpler birliği toplantılarında söz geldiğinde güzel konuşmalar yapıyor. Yakından tanıdığım için öneriyorum kendisini."

Dik: "Kiralık olarak Larin transferi olabilir"

"Biz geçen sezonki performansı yakalamak istiyoruz. Futbol bu oluyor bazen ama Galatasaray maçına iyi hazırlandık. Galip gelen taraf biz oluruz inşallah. Bizimde görüştüklerimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Henüz bir netlik yok ama inşallah bir iki oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz bu isim kiralık olarak Larin de olabilir"



"Musa Çağıran değerli bir oyuncumuz onu bırakmak istemiyoruz. Zaman zaman geçen sene Beşiktaş istedi ama olabilir kendine gelen teklifleri bize bildirirse cevaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)