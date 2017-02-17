Osmanlıspor avantajlı döndü

Osmanlıspor, deplasmanda Olympiakos ile 0-0 berabere kaldı; Ankara'daki rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Olympiakos deplasmanına çıkan Osmanlıspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

NTV'de yer alan habere göre, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek önemli bir başarıya imza atan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri, Yunanistan'dan çıkardığı beraberlikle Ankara'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

Olympiakos'ta Bruno Viana 74. dakikada Vaclav Prochazka'ya yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Avrupa Kupaları'nda görev yaptığı 25 maçın sadece 2 tanesini kaybetti.