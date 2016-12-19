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Spor

"Osmanlıspor adına karşıyım, bu isme küfür edilebilir"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın çok fazla sayıda pozisyon verdiğini söyledi

19 Aralık 2016 13:51

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir spor kulubüne Osmanlıspor isminin verilmesine karşı olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve 2-2 biten Osmanlıspor - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen şunları söyledi: 

"Galatasaray adına bugün tek olumlu şey sonuç. Kritik dakikalarda kritik goller attılar. Galatasaray'ın 2 gol atması enteresan. Oyunu yıkamıyorlar. Futbolda ne kadar eksiler varsa, hepsini yaptılar. Bu 1 puan çok güzel. 

Galatasaray'ın vermediği pozisyon şekli yok. Riekerink, Mancini dönemindeki antrenman programını uygulamalı. Savunma anlamında buna ihtiyaç var.

Galatasaray, uçuyor kaçıyor dediğimiz Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde. Başakşehir'in daha ciddiye alınacağı zamanlar da delecek. Güçlü kulüp. Abdullah Avcı her gün üzerine koyuyor.

Şunu belirtmem lazım ki; tarihimizle gurur duyan birisi olarak Osmanlıspor adının bir futbol kulübüne verilmesine karşıyım. Bu isme karşı küfür de edilebilir. "

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Rıdvan DilmenOsmanlısporGalatasarayRiekerink

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