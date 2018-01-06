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Spor

Osmanlıspor 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Yönetim, Josue, Raul Rusescu, Cheick Diabate, Branislav Ninaj, Vaclav Prochazka ve Koray Altınay ile yollarını ayırma kararı aldı

06 Ocak 2018 21:59

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da ara transfer döneminde takımdan gönderilecek isimler belli oldu

Kadrosunu şu ana kadar Yalçın Ayhan ve Ceyhun Gülselam ile güçlendiren başkent temsilcisinde, 6 futbolcuyla yolların ayrılması kararlaştırıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yönetim, Josue, Raul Rusescu, Cheick DiabateBranislav Ninaj, Vaclav Prochazka ve Koray Altınay ile yollarını ayırma kararı aldı.

Ayrıca Tugay Kacar'ın, sezon sonuna kadar kiralanması için kulüplerle görüşmeler sürüyor.

Sezon başında Porto'dan transfer edilen Josue, 9 lig maçında forma giydi. Türkiye'de daha önce Bursaspor ve Galatasaray'da oynayan Portekizli orta saha oyuncusu, devrenin sonuna doğru kadro dışı bırakılmıştı.

Kadroda düşünülmediği için lisansı çıkartılmayan Rusescu ve Diabate, sezonun ilk yarısında forma giyemedi.

Ninaj, Prochazka ve Koray Altınay da ligin ilk periyodunda fazla şans bulamadı.

Öte yandan, lisansı çıkartılmadığı için ilk devre oynayamayan Muhammed Bayır ve Mehmet Güven, takıma yeniden dahil edildi.(CNNTurk)

 

 

 

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