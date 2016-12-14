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Spor

Osmanlıspor 3 puanı 3 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor deplasmanda, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 3-1 yendi

14 Aralık 2016 19:31

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor deplasmanda, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 3-1 yendi.

13. dakikada Osmanlıspor Diabate'nin golüyle üstünlüğü yakaladı. Kırklarelispor'dan Celal Aras'ın hatasında araya giren Diabate kaleci Oğuzhan Bahadır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1

21. dakikada Diabate'nin golüyle Osmanlıspor farkı 2'ye çıkardı. Oyunu kaleci vuruşuyla hareketlendiren Oğuzhan Bahadır, pasını Nazif Şener'e gönderdi. Bu oyuncunun pas hatasında topu kapan Diabate, meşin yuvarlağı ikinci kez filelere gönderdi: 0-2

45+1. dakikada Kırklarelispor Engin Güngör’ün attığı golle farkı 1'e indirdi. Takım arkadaşı Enis Çeliksu'nun attığı pasla ceza sahasına giren Engin Güngör'ün vuruşunda top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Osmanlıspor'un 2-1'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

77. dakika Osmanlıspor Erdal Kılıçarslan'ın golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dzon'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Erdal Kılıçarslan topu ağlara yolladı: 1-3

Müsabaka, Osmanlıspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla Osmanlıspor, A Grubu'nda 2'de 2 yaparken, Kırklarelispor ikinci maçını da kaybetti.

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