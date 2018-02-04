Osmanlıspor - Kayserispor maçının ardından

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kayserispor\'a 1 - 0 yenildikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buz, \"Bizim de emeğimiz var, yazık günahtır\" dedi.

Osmanlıspor Teknik direktörü Buz\'un açıklamaları şöyle;

\"Öncelikle bizim kalbimiz ve düşüncemiz Afrin\'de. Şehitlerimiz var, yiğitlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. İçeride oynuyoruz. Kayseri müsabakasını kazanmak istiyoruz. Coşkulu bir şekilde başladık. Penaltı pozisyonu dengemizi bozdu. Pozisyonu televizyonda izledim. Futbolcu kardeşimiz Mendes Yalçın\'ı geçtiğinde Yalçın arkaya doğru yere düşüyor. O pozisyona ne verdi bilmiyorum ama galiba el vermiş. Yakından uzaktan penaltı pozisyonu ile alakası yok. Kendileri de şaşırmışlardır. Onlara güzel bir hediye olmuş. Bizim de emeğimiz var. Yazık günah. Bu maçı böyle dengesiz bir şekle getirmek üzücü bizim tarafımızdan. Biz de oyunun üzerine gittik. İkinci yarı üretken olmaya çalıştık. Zaman zaman Final pasların doğru tercihleri kullanmadık ve bu yüzden golü bulamadık.\"

Maç içinde zamana oynama ile ilgili şikayetlerini de dile getiren Buz, \"Zamana oynamak çok erken başladı. Hakem hiç devreye girmedi. Çok sevdiğimiz futbolcu Deniz\'in yere düşmesi sedye istemesi sonra ayağa kalkıp yürüyerek dışarı çıkması ve daha sonra oyuna deparla girmesi. Kaleciye nasıl kramp giriyor onu hiç anlamıyorum. Kayserispor\'u tebrik ediyorum. Oyunumuzun gelişmesi devam ediyor. Tabi ki daha iyi olmamız gerekiyor. Gol bölgelerinde etkili olmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica\'nın yardımcısı Hakan Ertürk ise, \"Biz deplasmanda 18 puana ulaştık. İç sahada 16 puan topladık. Bu maç bizim için bir serinin başlangıcı olacak dedik. Oyuncularımız bu galibiyeti hocamıza hediye ettiler. Takım olarak karakterli insanlardan bir takımız. Futbol olarak karakteri çok düzgün olan bir takım. Takım oyunu oynuyoruz bu da sonuçlara yansıyor. Biz bize yakışmayan tek bir maç oynadık bu sezon, o da çarşamba günü oynadığımız kupa maçıydı. Onun telafisi olduğu için pek üstünde durmadık. Akhisar maçını da telafi edeceğiz. Çünkü bize yakışmayan bir futbol oynadık. Bizim takımımız daha iyi şeylere layık. Şehrimiz de daha iyi şeylere layık. Şu an 30 bin seyirci ortalaması ile oynuyoruz. Giderek yükselen bir trendimiz var. Bu maç ile birlikte bir seri yakalayıp ilk 5 içerisinde yerimizi sağlamlaştırmak için emin adımlarla ilerliyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İrfan Buz\'un açıklaması

- Hakan Ertürk\'ün açıklaması