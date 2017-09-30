Osmanlıspor - Kasımpaşa:3- 0

ERCAN ATA-ANKARA /DHA

Spor Toto Süper Ligi İlhan Cavcav sezonu 7. haftasında Osmanlıspor, Sahasında Kasımpaşa\'yı konuk etti. Süper lig\'de 6 haftadır galibiyeti olmayan Osmanlıspor sahadan Musa, Umar ve Cikalleshi\'nin golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx.

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan Çürüksu xxx, Maxsö xx, Pinto xxx, Umar xxx, Musa Çağıran xxx, Joseu xx,(68. dk Özer Hurmacı) xx, Lawal xx,(83. dk Tugay Kaçar xx, Serdar Gürler xx, (75.dk Regattin) xx, Cikalleshi xx

Kasımpaşa: Ramazan Köse xx, Popov xx, Veysel Sarı xx, Omeruo xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xxx , Neumayr xx,(46. dk Murillo) xx, Mensah xx, Trezeguet xx, (74.dk Hasan9 xx, Rangel xx(46. dk Eduok) xx,

Sarı Kartlar: Aminu Umar, Karcemarskas, (Osmanlıspor) Sadıku, Mensah, Kasımpaşa

Goller: 16. dk Musa Çağıran, 45+1. DK Sokol Cikalleshi, 59. dk Amınu Umar, (Osmanlıspor)

(İlk Yarı)

2. dakikada savunmanın hatasında topu alan Umar ceza sahasına girmeden Pinto\'yu gördü. Bu futbolcunun orta şut karışımı vuruşu ise kale direğinin üstünden auta çıktı.

11. dakikada sağ taraftan topu alan Umar, Musa\'yı gördü. Topu önüne alan Musa Çağıran 30 metreden sert vurdu, sol alt köşeye giden topu Ramazan iki hamlede önledi.

16. dakikada Serdar Gürler\'in pasıyla ceza sahasına girmeden topa vuran Musa Çağıran\'ın şutu savunmaya çarparak Ramazan\'ı yanıltı ve top aglara gitti. 1-0

23. dakikada Kasımpaşa\'nın ilk atağında Pavelka uzaktan vurdu. Top kale direğinin dibinden auta çıktı.

42. dakikada savunmada Pinto\'nun uzaklaştımaya çalıştığı top Pavelka\'nın önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunda ise top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

45 +1. dakikada faul atışından gelen topa kafayı Cikalleshi vurdu. Top savunmaya çarptı ve tekrar Cikalleshi\'nin önünde kaldı. Yatarak topa vuran Cikalleshi, Osmanlıspor\'un 2-0 öne geçmesini sağladı ve ilk yarı 2-0

Osmanlıspor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

(İKİNCİ YARI)

52. dakikada orta sahadan altığı topla ceza sahasına giren ve kaleci ile karşıkarşıya kalan Eduok\'un vuruşunda Maxso araya girerek topu kornere çeldi.

59. dakikada Serdar Gürler\'in pasında topla buluşan Umar, öne çıkan kaleci Ramazan\'ın üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-0

71. dakikada ceza sahası dışından Musa\'nın çektiği şut, kaleci Ramazan\'ın bakışları arasında üst direkten geri geldi.

