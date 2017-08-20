Osmanlıspor - Galatasaray maçının ardından

Igor Tudor: \"Maçın belli bir bölümünde istediklerimizi yapamadık\"

\"Sivas maçında da aynı mantaliteyle sahada olacağız\"

Bülent Uygun: \"İlk yarıyı oynanmamış kabul ediyorum\"

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maçın ardından Osmanlı Stadyumu\'nda basın mensuplarının karşısına çıktı.

\"MAÇIN BELLİ BİR BÖLÜMÜNDE İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK\"

Maçı 3-1 kazanan takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Hırvat çalıştırıcı, \"İlk maçta gösterdiğimizi doğru mantaliteyi bu maça da taşımamız çok önemliydi. Güzel bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı hem biz, hem de Osmanlıspor oyunda bazı şeyleri değiştirdi\" diye konuştu.

Maçın belli bir bölümünde istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Tudor, \"Maç daha çok açılmaya başladı. İki, üç tane kontra atağa çıktık ancak gole çeviremedik. Sonra dönüşünde Muslera\'nın çok güzel bir kurtarışı vardı. Ne yazık ki bizi sinirlendiren bir olay yaşandı ve duran toptan yine gol yedik. Çalışmaya devam etmeliyiz mesajını verebilirim\" açıklamasını yaptı.

\"SİVAS MAÇINDA DA AYNI MANTALİTEYLE SAHADA OLACAĞIZ\"

Sivasspor maçında da aynı mantaliteyi sahaya yansıtmak istediklerini söyleyen Igor Tudor, \"Şu an da bir hoca olarak düşündüğüm tek şey, bu takımı nasıl daha iyi yerlere getirebileceğim. Önümüzde Sivasspor maçı var. Aynı bu iki maçta gösterdiğimiz mantaliteyi orada nasıl sürdürebiliriz. Öte yandan en önemli nokta duran toplardan nasıl gol yemeyiz. Duran toptan gol yemediğimiz zaman bu beni çok mutlu edecek\" diyerek sözlerini noktaladı.

BÜLENT UYGUN: \"İLK YARIYI OYNANMAMIŞ KABUL EDİYORUM\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maç sonrası basın toplantısında konuştu.

Maçı kazanan Galatasaray\'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Bülent Uygun, \"İlk yarıyı bizim için oynanmamış kabul ediyorum. Rakibimizin tepkisine karşılık veremedik. İkinci yarıda oynadığımız futbol ise bizleri gelecek adına umutlandırdı\" diye konuştu. Maçın kırılma anı olarak, Regattin ve Serdar Gürler\'in ikinci yarıda kaçırdığı golleri gösteren Uygun, \"Bu takımdan 11 futbolcu ayrıldı. Gerçekleştireceğimiz transferlerle daha iyi bir Osmanlıspor izlettireceğiz. Tugay Kacar\'ın, bugün sahanın en fazla koşan futbolcularındandı. Tugay\'ın, bu kadar az Türk futbolcunun olduğu ortamda A Milli Takım\'a göz kırptığını düşünüyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

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ANKARA, (DHA)