Osmanlıspor - Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Tur adına sevindirici bir maç oldu\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: \"İlk yarıdaki pozisyon gol olsa, farklı şeyler olabilirdi\"

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, Osmanlıspor\'a 2-1 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 4-1\'lik galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, oyun olarak düşündüklerinin çok gerisinde olduklarını belirterek, \"Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık. İlk yarıda oyun kontrolümüzdeyken arkasından oyun git gele döndü ve rakibin düşündüğü gibi bir oyun oldu. Ne hücumda etkili olduk nede kontratağa çıkabildik. İlk yarı skor 0-0 bitti ama geride olabilirdik. İkinci yarı ise oyunun kontrolü bizdeydi. Öne de geçtik fakat son 10 dakikada yediğimiz 2 gol ile yenildik. Kendimizi gördük bu maçta. Futbol adına olumsuzluk, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu\" dedi.

GÜNEŞ: \"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN\"

Isparta\'da şehit olan 3 askerimize de değinen deneyimli çalıştırıcı, \"3 şehidimiz vardı. İnşallah bu tip ölüm haberlerini bir daha duymayız. Ölenlere Allah\'tan rahmet diliyoruz, yakınlarının da başı sağ olsun. Türkiye\'nin başı sağ olsun\" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, yeni transferler Vida ve Larin\'in işlemlerinin henüz tamamlanmamasından ötürü bugünkü maçın kadrosunda yer alamadıklarını sözlerine ekledi.

BUZ: \"İLK YARIDAKİ POZİSYON GOL OLSA, FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise şöyle konuştu:

\"Bizim Antalya kampındaki pozitif görüntümüzü sahaya yansıtmak istedik. Futbolcu kardeşlerim bunları yansıttı. Skor anlamında tabi ki kolay değildi. Özellikle ilk yarıda pozisyon bulmuştuk. Eğer o golü atabilsek, futbol bu her şey olabilirdi. Çok diri çok istekli takımımızı gördük. Bu da bizi mutlu etti. İkinci yarıda başlayacağımız Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte o görüntüyü muhakkak sahaya yansıtmamız lazım. Beşiktaş\'ı kutluyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Özellikle Bayern Münih maçında, ligde veya kupada olsun umarım istediklerini elde ederler.\"

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