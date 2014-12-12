Osmanlıca dersini protesto eden Dev-Lis üyelerine önce psikologlu sonra demir makaslı müdahale!

Mersin'de, 'Osmanlıca' dersini protesto etmek amacıyla Dev-Lis üyesi 4 kişi kendilerini bir okulun demir korkuluklarına zincirledi. Olay yerine psikoloğun ikna edemediği gençlere polis demir makasıyla müdahale etti. Eylemci gençler, yaka paça gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Yenişehir İlçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki Şevket Pozcu Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarına kendilerini zincirleyen bazıları öğrenci Dev-Lis üyesi 4 genç, 'Tek ses tek yumruk Dev-Lis geliyor', 'Eşit, parasız bilimsel anadilde eğitim', 'Şuursuz MEB'in şurasını tanımıyoruz' ve 'Baskılar bizi yıldıramaz' diye sloganlar atarak Milli Eğitim Şurası'nda Osmanlıca dersiyle ilgili alınan tavsiye kararını protesto etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa İnsan’ın haberine göre, 'Şuursuz MEB'in şurasını tanımıyoruz' yazılı pankart açan yüzleri maskeli eylemciler, Osmanlıca dersini istemediklerini vurguladılar.

Psikolog çağırıldı

Okula gelen polis, gençlerden eyleme son vermelerini istedi. Polis, ikna çabalarından sonuç alamayınca olay yerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bir psikolog çağrıldı. Ancak eylemciler, psikoloğun çabalarına da yanıt vermedi. Çevik kuvvet ekiplerince etrafları çevrilerek zincirleri demir kesme makası ile kesilen eylemciler, polise direnince kısa süreli arbede yaşandı. Direnen 4 eylemci, yaka paça gözaltına alınıp polis otosuyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.