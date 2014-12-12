T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmanlıca dersini protesto eden Dev-Lis üyelerine önce psikologlu sonra demir makaslı müdahale!

Direnen 4 eylemci, yaka paça gözaltına alınıp polis otosuyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

12 Aralık 2014 13:15

Mersin'de, 'Osmanlıca' dersini protesto etmek amacıyla Dev-Lis üyesi 4 kişi kendilerini bir okulun demir korkuluklarına zincirledi. Olay yerine psikoloğun ikna edemediği gençlere polis demir makasıyla müdahale etti. Eylemci gençler, yaka paça gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Yenişehir İlçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki Şevket Pozcu Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarına kendilerini zincirleyen bazıları öğrenci Dev-Lis üyesi 4 genç, 'Tek ses tek yumruk Dev-Lis geliyor', 'Eşit, parasız bilimsel anadilde eğitim', 'Şuursuz MEB'in şurasını tanımıyoruz' ve 'Baskılar bizi yıldıramaz' diye sloganlar atarak Milli Eğitim Şurası'nda Osmanlıca dersiyle ilgili alınan tavsiye kararını protesto etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mustafa İnsan’ın haberine göre, 'Şuursuz MEB'in şurasını tanımıyoruz' yazılı pankart açan yüzleri maskeli eylemciler, Osmanlıca dersini istemediklerini vurguladılar.

 

Psikolog çağırıldı

 

Okula gelen polis, gençlerden eyleme son vermelerini istedi. Polis, ikna çabalarından sonuç alamayınca olay yerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden bir psikolog çağrıldı. Ancak eylemciler, psikoloğun çabalarına da yanıt vermedi. Çevik kuvvet ekiplerince etrafları çevrilerek zincirleri demir kesme makası ile kesilen eylemciler, polise direnince kısa süreli arbede yaşandı. Direnen 4 eylemci, yaka paça gözaltına alınıp polis otosuyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

ETİKETLER

devlismersinosmanlıcaprotestopsikologdemir makası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24