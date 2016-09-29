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Osmanlı torunu Boris Johnson'ın Türk köyündeki lakabı 'Sarıoğlangiller'miş

Köylüler, Johnson'un babası Stanley Johnson'un 2008 yılında Kalfat'ı ziyaret ettiğini söylediler

29 Eylül 2016 13:44

İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın "ata toprağı" olduğu söylenen Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyündeki vatandaşlar, Johnson'un sülalesinin bölgede "Sarıoğlangiller" olarak adlandırıldığını söylediler.

Posta'da yer alan habere göre; Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Mehmet Ali Atmaca, Boris Johnson'un sülalesinin köyde "Sarıoğlangiller" lakabıyla tanındığını ifade ederken, köy sakinlerinden Musa Şekerci, Bakan Johnson'un dedesi Ali Kemal'in ilk yaşadığı evi gösterdi ve geçmiş yıllarda Johnson'un yakınlarının köyü ziyaret ettiğini anlattı.

Johnson'un ailesinin Almanya, İngiltere gibi ülkelerde olduğunu belirterek, özel günlerde zaman zaman köyü ziyaret ettiklerini vurguladı. Boris Johnson'un dedesinin kapı komşusu olan Yaşar Kaya da Johnson'un akrabalarını geçmiş dönemlerde evlerinde misafir ettiklerini bildirdi. Kaya, kendisinin bu aileyi tanımadığını fakat büyüklerinin bu aile ile sıkı bağları olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Zeynep Usta da Johnson'ın dedesi Ali Kemal'i tanıdıklarını fakat Johnson'u tanımadıklarını anlattı. Öte yandan, İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilerin 'Çankırılı mısınız' sorusuna, 'Kalfatlıyım' yanıtını vermişti.

Gazeteci Ali Kemal'in torunu olduğu bilinen Johnson'un babası Stanley Johnson'un 2008 yılında Kalfat'ı ziyaret ettiğini ifade eden köy sakinleri, Bakan Johnson'u da ata topraklarında misafir etmek istediklerini kaydetti.

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