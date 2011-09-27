-Osmanlı şehitleri Tuzi'de huzur içinde yatıyor TUZİ (A.A) - 27.09.2011 - Balkan ülkelerinde ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı kaybolan çok sayıda Osmanlı Şehitliği'nin aksine Karadağ'da Fatih'in askerlerinin mezarlarının da bulunduğu Tuzi Şehitliği, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) çevre düzenlemesi yapıp mezarları ayağa kaldırması sonucu yok olmaktan kurtuldu. Osmanlı'nın Balkan Harbi'yle birlikte çekilmesiyle, derin acıların yaşandığı, Türk kültür ve medeniyetine ait izlerin silinmeye çalışıldığı Rumeli topraklarında, son yıllarda özellikle TİKA'nın yaptığı çalışmalarla Osmanlı'ya ait eserler ve izler yeniden ayağa kaldırılıyor. Balkan coğrafyasında özellikle Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ'da ''nişan'' olarak isimlendirilen Osmanlı'ya ait mezarlar, hemen her yerde görülebiliyor. Ancak bu mezarların birçoğu ilgisizlik ve bakımsızlıktan kaybolurken, önemli bir kısmı da kaybolma tehlikesi yaşıyor. Karadağ'ın başkenti Podgoritsa kentinde ise 2 yıl öncesine kadar kaybolma tehlikesi yaşayan Fatih Sultan Mehmet'in askerlerinin de bulunduğu Tuzi Şehitliği, TİKA'nın çevre düzenlemesi yapıp, mezarları ayağa kaldırması sonucu yok olmaktan kurtuldu. Fatih'in Karadağ'ı fethi sırasında şehit olanların, daha sonraki yıllar ise o bölgede yaşamını yitiren Osmanlı askerlerinin defnedildiği, son olarak da Balkan Harbi sırasında salgın hastalıktan dolayı şehit olan 400 askerin toprağa verildiği Tuzi Şehitliği'nin ayağa kaldırılması, özellikle bölgedeki Müslüman bölge halkını sevindirdi. Büyük bir alanı kapsayan şehitliğin bahçesinde bulunan ve 1931 yılının Kadir Gecesi'nde kılınan teravih namazının ardından kapatılan, geçen yıl ise TİKA tarafından aslına uygun olarak yaptırılan Nizam Camisi'nin de ibadete açılması, bölgede bir tarihi yeniden canlandırdı. Bölgedeki Müslüman halk, camide namazını kıldıktan sonra, büyük bir kutsiyet atfettiği şehitlikte dua ediyor. Nizam Camisi'nde 1931 yılında Kadir Gecesi'nde kılınan teravih namazının ardından, caminin kapatılmasına karşı çıktığı için öldürülen o dönemki Tuzi Belediye Başkanı olan Haco Dreşaviç'in torunu Dr. Necad Dreşaviç, caminin yeniden açılmasının ve şehitliğin ayağa kaldırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti. Gördüğü bir rüya üzerine tarihi Nizam Camisi'ni arkadaşlarıyla birlikte kısıtlı imkanlarla ayağa kaldırmak için yaklaşık 6 yıl önce çalışma başlattıklarını ifade eden Dreşaviç, ancak TİKA'nın kendilerine destek vermesiyle, caminin kısa sürede yeniden aslına uygun olarak restore ettiğini kaydetti. Dreşaviç, caminin ibadete açılmasıyla ve şehitliğin ayağa kaldırılmasıyla birlikte bölgede bir tarihin yeniden canlandığını belirterek, şunları söyledi: ''Artık bölge halkı namazlarını kılmak için buraya geliyor ve şehitlere dua ediyor. Burası bize bir emanettir, bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Çünkü burada yatan şehitler, bizim için hayatlarını feda etti. Biz de onların bu hatıralarını koruyacağız.''