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Dünya

Osmanlı revakları yeniden Kabe'de

Tavaf alanının etrafındaki Osmanlı revaklarının sökülmesi tepkiye neden olmuştu

08 Eylül 2016 11:15

Bundan 4 yıl önce 'alan genişletmek' gerekçesiyle Kabe’den sökülen Osmanlı revakları tarihi yerlerine döndü.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Kabe'nin tavaf alanını genişletmek için 2012’de sökülen büyük bir kısmı, eski yerlerinden 20 metre geriye restore edilerek takıldı. Suudi Kralı Salman Bin Abdulaziz’in “Kabe’nin kolyesi gibi olmuş” dediği revaklarla ilgili çalışmaların tamamı, yıl sonunda bitmiş olacak. Mimar Sinan tarafından yapılan ve 500 yıl boyunca Kabe’yi çepeçevre saran revaklar, inşaat tamamlandığında Kabe’nin etrafında hilal şeklinde duracak.

 

Erdoğan söz almıştı

 

Suudi yönetimi, dev otellerin gölgesinde kalan Kabe’yi 5 yıl önce genişletme kararı almıştı. Tavaf alanının etrafındaki Osmanlı Revakları genişletme çalışmaları kapsamında söküldü. Ancak bu karar tepkiye neden oldu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bir Suudi Arabistan ziyaretinde Kral Abdullah bin Abdülaziz El-Suud ile görüşerek, revakların yeniden yerine konulması sözünü almış ve bunun üzerine revakların restorasyon işi, Bin Ladin Grubu tarafından bir Türk firmasına verilmişti.

Kabe’deki restorasyon çalışmaları nedeniyle, hacılar 5 yıldır inşaatlar arasında tavaf yapmak zorunda kaldı. Tavafın aksamaması için, Kabe’nin etrafına halka şeklinde 2 katlı çelik platform konuldu. Osmanlı Revakları’nın büyük kısmının eski yerlerinden 20 metre geriye monte edilmesiyle, genişletme çalışmalarında sona gelindi. Geçmiş yıllardaki çelik platform da kaldırıldı.

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KabetavafOsmanlı RevaklarıRecep Tayyip Erdoğan

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