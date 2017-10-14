Osmanlı Ocakları'ndan vize krizi açıklaması

ANKARA, (DHA) OSMANLI Ocakları, ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yazılı bir açıklama yaparak \"Vize gerginliğinden dolayı Türkiye\'nin 50 milyar dolar zarar edeceğini söyleyenlerin ABD\'yi savunduğunu görüyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN İTİBARI ZEDELENEMEZ\"

Yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi, \"Bir kez daha görülüyor ki milli ve yerli politikalarımızda CHP Türkiye tarafında değil. Burada konu çok açık. Mesele yerli ise, milli ise, mesele vatansa gerisi teferruat olmalıdır. Dünyaya adalet mührünü vurmuş, Osmanlı Devleti\'nin kökleşmiş, saygın itibarıyla gelen ve yeni oluşan Türkiye Cumhuriyeti\'nin itibarı asla zedelenemez. Bu millet bunu asla kabul etmez. Milletimiz birilerinin ihsanıyla, lütfuyla varolmuş bir millet değildir.\"

15 Temmuz\'da halkın 250 şehit ve 2193 gazi ile ülkesine sahip çıktığının belirtildiği açıklamaya şu sözlerle devam edildi, \"Teröristler Türkiye Cumhurbaşkanı\'nı provoke edecek, ABD polisi seyredecek, bunu gören kardeşlerimiz müdahale edince onları tutuklayacaksın, teröristleri bırakacaksın, besleyip koruyacaksın. Daha sonra da bunun adını adalet koyacaksın. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.\"