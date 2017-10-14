T24 LogoT24 Logo
Gündem

Osmanlı Ocakları'ndan vize krizi açıklaması

ANKARA, (DHA) OSMANLI Ocakları, ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yazılı bir açıklama yaparak "Vize gerginliğinden dolayı Türkiye'nin 50 milyar dolar zarar edeceğini söyleyenlerin ABD'yi savunduğunu görüyoruz" dedi

14 Ekim 2017 18:00

ANKARA, (DHA) OSMANLI Ocakları, ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından yazılı bir açıklama yaparak \"Vize gerginliğinden dolayı Türkiye\'nin 50 milyar dolar zarar edeceğini söyleyenlerin ABD\'yi savunduğunu görüyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN İTİBARI ZEDELENEMEZ\" 

Yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi, \"Bir kez daha görülüyor ki milli ve yerli politikalarımızda CHP Türkiye tarafında değil. Burada konu çok açık. Mesele yerli ise, milli ise, mesele vatansa gerisi teferruat olmalıdır. Dünyaya adalet mührünü vurmuş, Osmanlı Devleti\'nin kökleşmiş, saygın itibarıyla gelen ve yeni oluşan Türkiye Cumhuriyeti\'nin itibarı asla zedelenemez. Bu millet bunu asla kabul etmez. Milletimiz birilerinin ihsanıyla, lütfuyla varolmuş bir millet değildir.\" 

15 Temmuz\'da halkın 250 şehit ve 2193 gazi ile ülkesine sahip çıktığının belirtildiği açıklamaya şu sözlerle devam edildi, \"Teröristler Türkiye Cumhurbaşkanı\'nı provoke edecek, ABD polisi seyredecek, bunu gören kardeşlerimiz müdahale edince onları tutuklayacaksın, teröristleri bırakacaksın, besleyip koruyacaksın. Daha sonra da bunun adını adalet koyacaksın. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.\" 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA OSMANLI Ocakları ABDTürkiyeABDCUMHURİYETİZEDELENEMEZ"  YapılanCHP TürkiyeBuradaMeseleDünyayaOsmanlı DevletiTürkiye CumhuriyetiBuMilletimizTemmuzTürkiye CumhurbaşkanıDaha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24