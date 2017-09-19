Osmanlı Ocakları'ndan CHP Milletvekili Zeynep Altıok'a tepki

ANKARA,(DHA)- Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat Giresun\'un Dereli ilçesindeki temsilcilik açılışında yaptığı konuşmada \"HDP\'li milletvekili Aysel Tuğluk\'un annesinin cenaze törenine saldırı gerçekleşiyor ses CHP’den geliyor. CHP resmen HDP\'nin avukatı olmuş durumda. Bizi siyasete zorla çekmeye çalışıyorlar. Biz cenazeye saldıracak kadar aciz bir medeniyetten gelmiyoruz. İnsanların özel törenlerine, kendilerine saygısızlık yapmayız, yapanları da kınıyoruz\" dedi.

Osmanlı Ocakları Giresun\'un Dereli ilçesinde temsilcilik açtı. Açılış törenine, Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Dereli CHP İlçe Başkanı Osman Bektaş, MHP İlçe Başkanı Yunus Akgün, 15 Temmuz Derneği yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP milletvekili Zeynep Altıok’un HDP\'li milletvekili Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine katılanlara yapılan saldırıyı Osmanlı Ocaklarına mal etmesine sert tepki gösterdi. Canpolat, “HDP\'li milletvekili Aysel Tuğluk\'un annesinin cenaze törenine saldırı gerçekleşiyor ses CHP’den geliyor. CHP resmen HDP\'nin avukatı olmuş durumda. Biz bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Türkiye için iyi işler yapanların yanındayız. Kötü şeyler yapanların demokratik ölçülerde karşısındayız. Ne yapsak iftiralardan kurtulamıyoruz. Bizi siyasete zorla çekmeye çalışıyorlar. Biz cenazeye saldıracak kadar aciz bir medeniyetten gelmiyoruz. Bizim töremiz bunu yasaklar. Bize çamur atmaya kalkmasınlar. İnsanların özel törenlerine kendilerine saygısızlık yapmayız yapanları da kınıyoruz, Osmanlı Ocakları’nın bu olayda adını geçirenleri CHP’li kardeşlerimin vicdanlarına havale ediyorum” diye konuştu.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat\'ın basın danışmanı Süleyman Yıldız ise yaptığı yazılı açıklamada, “Osmanlı Ocakları Türkiye’nin bütünlüğü için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Osmanlı Ocakları Dereli Temsilciliği Mehteran eşliğinde hizmete açıldı. Yaptığı çalışmalarla yerli ve milli olmayı her daim zihinlere işleyen, ülkenin dört bir yanında temsilcilikleri bulunan Osmanlı Ocakları Giresun\'un Dereli ilçesinde temsilciliğini faaliyete geçirdi” ifadelerini kullandı.

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