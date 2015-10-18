Osmanlı Ocakları'na dolandırıcılık soruşturması

Eski Osmanlı Ocakları Ankara İl Başkanı Sedat Yılmaz, BİMER’e başvurarak, Osmanlı Ocakları'nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın adını kullanarak para topladıklarını” iddia etti. Bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti binalarına yönelik eylemlerde adları geçen Osmanlı Ocakları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ESKİ Osmanlı Ocakları Ankara İl Başkanı Sedat Yılmaz, BİMER’e başvurarak Osmanlı Ocakları’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ismini kullanarak para toplayıp dolandırıcılık yaptığını iddia etti. BİMER, gelen şikâyet dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ileterek inceleme yapılması istendi. BİMER’in yazısı üzerine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu, Osmanlı Ocakları ile ilgili 7 Mayıs 2015’de 2015/65284 sayı numaralı dosya ile soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı, suçlamalarda bulunan Sedat Yılmaz’ı çağırarak bilgisine başvurdu. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Yılmaz BİMER’e ilettiği şikâyet dilekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde özetle şu iddialara yer verdi:

Sahtekârlarmış

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini kullanarak kurulduğunu öğrendiğim Osmanlı Ocakları adı altında dernekleşen sivil toplum kuruluşunun şu anki il başkanıyım. Tamamen Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğum derin sevgi ve saygıdan bu derneğe üye oldum. Daha sonra bu derneğin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak gelir elde etmeye çalışan sahtekârlar olduğunu öğrendim. Bana 10 bin adet dergi verdiler ve 3 gün içinde bu dergilerin bedeli olarak 50 bin lirayı acilen getirmemi istediler. Beni göreve çağırırken Sayın Cumhurbaşkanımız ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın seçtiğini söylediler. Ben de buna güvenerek çevremdeki arkadaşlarımı böyle bir oluşuma hizmet etmeye davet ettim ve bazı ilçelerde teşkilatmayı tamamladım. Daha sonra eski yöneticilerden Tuncer Bey bu adamların sahtekâr olduğunu bana telefonla anlattı. Şu an mağdur bir durumdayım. Hâlâ bu organizasyonda Sayın Cumhurbaşkanımız var mı yok mu bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olun.”

Yılmaz, şikâyetinin ardından yönetim kuruluyla birlikte Osmanlı Ocakları’ndan istifa ettiğini söyledi. Yılmaz, Hürriyet’e, “Bu konuda önümüzdeki günlerde çok daha çarpıcı bilgiler aktaracağım, şu an şunun bilinmesini istiyorum: Beni görevden almadılar, gerçek yüzlerini görünce yönetimimle birlikte istifa ettim” dedi. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nin, haklarında şikâyette bulunan Yılmaz’ın yerine Ankara İl Başkanlığı’na vekaleten Özgür Karabıyık’ı atadığı öğrenildi.

Adı geçen eylemler

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da Hürriyet Gazetesi’ne yönelik saldırının ardından, “Hürriyet’e alçakça ve şerefsizce saldırı olmuştur. Bu saldırıları da AKP’nin kurdurttuğu Osmanlı Ocakları üzerinden yaptıklarını düşünüyoruz” demişti. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise partilerinin Sincan İlçe Başkanlığı’na saldıran kişilerin, kendilerini ‘Osmanlı Ocakları’ üyesi olarak tanıttıklarını iddia etmişti.