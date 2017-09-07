Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Canpolat: Atatürk’e yapılan haksızlık, Erdoğan'a da  yapılıyor

ANKARA,(DHA)- OSMANLI Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, \"Atatürk ile Erdoğan\'ın kaderi çok benziyor\" dedi.

Canpolat, yaptığı yazılı açıklamada \"Bu gün adeta 2. Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyoruz. Ülke savaş halindeyken birbirimize düşmemeliyiz. Kurtuluş Savaşında Atatürk\'e muhalefet edenlere \"Şu an muhalefet zamanı değil, vatanı savunma zamanıdır\" diyerek cephede ölümüne vatan mücadelesi verildi\" diye konuştu.

Küresel güçlerin 1800 yıllarından sonra Atatürk üzerinden Türkiye\'yi ayrıştırma, kamplaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Canpolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atatürk’ün deha sahibi bir devlet adamı olduğu konusunda asla şüphe yoktur. Onun en büyük öngörüsü, işgal altındaki vatan topraklarını kurtarma konusunda milletine güvenmesi, yani milli iradedir. 1800 yıllarından sonra küresel güçler Türkiye\'yi kurucu lideri Atatürk üzerinden ayrıştırmaya, kamplara ayırmaya ve klasik \'böl ve yönet\' stratejisini uygulamaya çalışıyorlardı. İşin en acı tarafı o gün emperyalist güçlere içimizden destek verenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktu. Atatürk\'ün verdiği mücadele ile bu gün gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın verdiği mücadelenin senaryosu aynı, aktörleri değişen bir mücadeledir. Bugün kirli ittifak yapanlar aynı senaryonun peşindeler. Amaçları o gün Osmanlı\'yı \'parçala, böl, yönet\'ti, bu gün yine aynı Türkiye’yi \'parçala böl yönet\'. Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunları devlet adamlarımız geçmişte nasıl bozduysa, bu gün de Erdoğan\'ın bu büyük oyunları bozmakta olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Erdoğan, canı pahasına \"Bağımsız Türkiye\" idealiyle, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma hedefiyle Atatürk\'le aynı kaderi paylaşmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle katıldığı son Cumhuriyet Bayramı kutlamasında bile Fransız Büyükelçiye, \"Milletime söz verdim, Hatay\'ı alacağım\" diyen Atatürk\'ün mirasını, sizce \"Suriye\'de ne işimiz var?\" diye soran, Alman gazetesine \"Türkiye\'de Almanların can güvenliği yok, gelmeyin\" diyen, Kılıçdaroğlu mu temsil etmektedir? Yoksa, \"Bedeli ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti\'nin güneyinde bir PKK devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz\" diyen, \"Suriye\'de sahnelenen oyuna geçit vermeyeceğiz\" diye haykıran, \"FETÖ\'nün kökünü kazıyacağız\" diye milletine söz veren, \"Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız\" diyerek meydan okuyan Erdoğan mı?\"

\"FATİH DE, ATATÜRK DE, ERDOĞAN DA BİZİMDİR\"

Kurtuluş mücadelesinde Atatürk\'e yapılan haksızlıkların bugün Erdoğan\'a yapılmakta olduğunu söyleyen Canpolat, \"15 Temmuz\'la beraber emperyalistler yurtiçi sahamızda mücadeleyi kaybettiler şimdi sınırda mücadele başladı. 16 Nisan referandumuyla devlet yöneticilerimizin eli daha güçlü hale gelecek. Bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerleyeceğimiz gözle görülür düzeydedir. Bundan 93 yıl önce kurtuluş mücadelesinde Atatürk’e yapılan haksızlık, bugün Sayın Erdoğan’a yapılmaktadır. Ancak bu millet Cumhurbaşkanı\'na 94 yıl önce nasıl güvenip destek verdiyse bu gün de milletimiz değişmedi yine Devlet adamlarına güvenmeye devam etmektedir. Törelerimizde devlet başkanlarımıza tarih boyu saygı ve sevgi duymuş asil bir milletin torunları olarak Fatih de, Atatürk de, Erdoğan da bizimdir diyerek her zaman devlet adamlarımıza sahip çıkacağız\" diye konuştu.

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