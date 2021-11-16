Osmanlı Ocakları Genel Başkanı: Hal esnafı, sebze ve meyvenin marketlerde satılmasını istemiyor

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İstanbul Esenler Yaş Sebze-Meyve Hali'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Hal esnafı, sebze ve meyvenin marketlerde satılmasını istemiyor. Bu bağlamda, yetkililerimizle paylaşmak üzere hal çalışanlarının taleplerini not aldık" diye konuştu.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, beraberindeki heyet ile İstanbul Esenler Yaş Sebze-Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafın şikayetlerini dinledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Canpolat, "Hal esnafının sorunları ve üretici çiftçinin sorunları eşdeğerdedir. Hal esnafı çiftçiyi temsil etmektedir. Burada edinmiş olduğumuz bilgi ve görünen çözüm noktası şu ki; hal esnafı büyük zincir şirketlerinin, büyük zincir marketlerinin sebze ve meyve gıdalarını üreticiden çekerek fiyatların artışına sebebiyet vermektedir. Azalan ürün hale daha yüksek fiyatlarda gelmekte ve maliyet bu nedenle yükselmektedir. Yaptığımız ikili görüşmelerde hal esnafı bizlere halde verimin yüksek olduğunu lakin fiyatların üretimle ilgili maliyetin çok yüksek olduğunu bu nedenle fiyatların etkilendiğini söylediler" diye konuştu.

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yaş sebze-meyve taşıyan kamyon ve TIR'lara serbest olmalı"

Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Esnaf kardeşlerimizin, devlet yöneticilerimizden taleplerini not aldık. Bu taleplerin en başında gelen ise büyük zincir marketlerine yaş sebze ve meyve satışına izin verilmemeli. Sebze ve meyveler pazarda, pazarcı arkadaşların ya da küçük esnafın dükkanında satılması karşısında fiyatların çok çok düşeceğini çünkü maliyetin ineceğini bildirdiler.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaş sebze taşıyan kamyon ve tırlara serbest olmalı, üçüncü köprü kullanım zorunluluğu dayatılması kaldırılmalı, Osman Gazi ve İzmir otobanlarında sebze ve meyve kamyonlarından asgari miktarlar ücret alınmasına yönelik taleplerini de ilettiler" ifadelerini kullandı.