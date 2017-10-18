Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'tan, Baykal'a geçmiş olsun ziyareti

ANKARA, (DHA) - OSMANLI Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat ve genel merkez yöneticileri, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın tedavi gördüğü hastaneye gelerek, yetkililerden sağlık durumu hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Canpolat’ı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine gelişinde Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş karşıladı. Hastanede yaklaşık 30 dakika kalıp, CHP milletvekilleri ile sohbet eden Canpolat, Baykal’ın sağlığı hakkında Yılmaz Ateş’ten bilgi alıp, geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hastane çıkışında açıklama yapan Canpolat, \"Sayın Deniz Baykal, Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri, iyi bir devlet adamıdır. Bizim kültürümüzde acı ve sevinç günlerinde birlik ve beraberlik vardır. Türk milletini büyük yapan bu medeniyettir.Bizler de bu medeniyetimize ve devlet adamlarımıza sahip çıkmak adına buradayız. CHP ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum’’ dedi.

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