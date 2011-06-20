T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Osmanlı İmparatorluğu tekrar canlanıyor'

Newsweek dergisinde yayımlanan bir yazıda, "Türkiye'nin gücünü göstermesiyle birlikte, yakında yeniden canlanmış bir Osmanlı İmparatorluğu ile karşı karşıya kal&#

20 Haziran 2011 03:00

T24 - Amerikan Newsweek dergisinde yayımlanan bir yazıda, "Türkiye'nin gücünü göstermesiyle birlikte, yakında yeniden canlanmış bir Osmanlı İmparatorluğu ile karşı karşıya kalınabileceği" yorumu yapıldı.


Dergide Niall Ferguson imzasıyla yayımlanan, "Ortadoğu'nun Bir Sonraki İkilemi" başlıklı yazıda, "ABD'nin Büyük Ortadoğu'daki askeri varlığını azaltması noktasında, Cumhuriyetçi başkan adayları ile Başkan arasında mutabakat bulunduğu" belirtilerek, "hiç kimsenin yanıtlamak istemediği sorunun ise ABD'nin buradan çekildikten sonra neler olacağı sorusu olduğu" kaydedildi.


Yazıda, bu duruma ilişkin üç olası senaryodan söz edildi. "Mutlu senaryo", ülkelerin ardı ardına Batı demokrasisini kucaklaması ve "kabus senaryosu", ya iç savaş ya da İslami devrimin ortaya çıkması olarak gösterilirken, üçüncü olası senaryonun ise "yeniden canlanmış bir Osmanlı İmparatorluğu" olduğu görüşü dile getirildi.


Osmanlı İmparatorluğu'nun 17'inci yüzyıla kadar elde ettiği topraklar ve kapladığı geniş coğrafyanın anlatıldığı yazıda, sonraki iki yüzyılda ise İmparatorluğun  Balkanlar ve Kuzey Afrika'daki topraklarının büyük bölümünü kaybederek, "Avrupa'nın hasta adamı" haline geldiği ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında ise sona ererek, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu belirtildi.


Yazıda, yakın zamana kadar Türkiye'nin AB'ye katılıp katılamayacağı, hatta ne zaman katılacağı sorusunun sorulduğu, Türklerin ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi bakışlarını tereddütsüz şekilde Batıya sabitlemiş göründüğü, "ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından beri bu görüşün değiştiği" savunuldu.


Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde okuduğu bir şiirden dolayı hapse atıldığı hatırlatılan ve şiirden alıntılar yapılan yazıda, "Açıkça görülüyor ki Erdoğan'ın arzusu, Türkiye'nin sadece agresif bir Müslüman değil, aynı zamanda bölgesel bir süper güç olduğu Atatürk öncesi döneme dönme yönünde" değerlendirmesine yer verildi.


Yazıda, "Başbakan Erdoğan'ın laikliğin kaleleri yargı, basın ve ordu karşısında kendi gücünü muhtemelen artıracak şekilde anayasayı değiştirmeye yönelik çabası, İsrail'in Gazze'de 'devlet terörizmi' uyguladığı yönünde giderek dozunu artırdığı eleştirileri, Arap Baharının sunduğu fırsatlardan istifade etmeye dönük, Suriye'yi ağır biçimde eleştirmesi, İran'ı kontrol altına alma çabası ve kendisini rol model olarak tanıtması gibi becerikli manevralarının bunu gösterdiği" yorumu yapıldı.


ABD Başkanı Barack Obama'nın yurt dışındaki ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmasının tesadüf olarak görülemeyeceği kaydedilen yazıda, AKP'nin son seçimleri kazanarak üçüncü kez art arda iktidara gelmesinin de sürpriz olmadığı belirtilerek,  "Ancak yine de Erdoğan'a daha yakından bakmaya ihtiyacımız var. Çünkü Erdoğan'ın, Türkiye'yi, Kanuni Sultan Süleyman'ın hayran kalacağı şekilde dönüştürmeyi hayal ettiğinden şüphelenmek için iyi nedenler bulunmakta" ifadeleri kullanıldı.


Erdoğan'ın, seçimden sonra yaptığı "balkon konuşması"nda, "İstanbul kadar Saraybosna kazanmıştır; İzmir kadar Beyrut kazanmıştır; Ankara kadar Şam kazanmıştır; Diyarbakır kadar Ramallah, Nablus, Cenin, Batı Şeria, Kudüs, Gazze kazanmıştır" ifadelerine atıfta bulunulan yazıda, "Erdoğan bir zamanlar demokrasiyi tramvaya benzeterek, 'Durağınıza geldiğiniz zaman, inersiniz' demişti. Eğer Erdoğan'ın liderliği altında istikamet Ortadoğu'da yeni bir Müslüman imparatorluğu şekline bürünürse, bir sürpriz bizi bekliyor olabilir" yorumu yapıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24