Osmanlı hanedanı Bodrum’da buluştu

T24 - Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun 70’inci doğum günü partisine 2 prens, 1 prenses, 12 şehzade, 2 sultan ve 2 hanım sultanın katıldı.



Yaz aylarını Bodrum’un Yalıkavak Beldesi Develer mevkiindeki villasında geçiren Sultan Murad’ın 5’inci torunu, 3 çocuk 7 torun sahibi şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun 70’inci doğum günü, dün gece kızı Ayşe Gülnev Sultan’ın verdiği partiyle kutlandı.



Osman Efendi, Ege Denizi manzaralı muhteşem villada düzenlenen partiye konukları tek tek karşıladı. Partiye Osman Efendi’nin kızı Ayşe Gülnev Sultan Sutton, İngiliz eşi Nicolas Sutton, oğlu Şehzade Orhan Murad Osmanoğlu eşi Brezilyalı Patricia Osmanoğlu, oğlu Şehzade Selim Süleyman Osmanoğlu eşi Sultan Alev Osmanoğlu ile şehzadelerden Mahmud Namouk, Selim Cem, Turan Cem, Tamer Nihad ve Batu Bayezid, sultanzadeler Mısır Prensi Abbas Hilmi, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın kuzeni Ürdün Prensi Ali Bin Nayef ve eşi Prenses Reema Nayef ile annesi Suhal Rinma, Ali Sutton, Tarik Sutton, Cengiz Sutton ve Ziya Sutton, hanım sultanlar Aliye Sutton ve Hanzade Özbaş da katıldı.



Suriye, Mısır, Ürdün ve İngiltere’den 30 seçkin davetlinin katıldığı doğum günü partisinde şef Emre Aracı yönetimindeki orkestra Mahmudiye Marşı ile başladığı klasik müzik konserinde Osmanlı İmparatorluğu zamanında bestelenen eserlerle, Sultan 5. Murat, Fehime Sultan, Sultan Abdulaziz, Burhaneddin Efendi ve Hadice Sultan’ın eserlerini seslendirdi. Konserde Mahmudiye Marşı, Sultan 4’üncü Murad Marşı, Milli Birlik Marşı, Valse Davet, Marş-ı Ali, Sultan 5’inci Murad’ın doğum günü Marşı ve Osmaniye Marşı da seslendirildi. Yaklaşık 3 saat süren parti, akşam yemeği ve pasta kesilmesi ile sona erdi.





Prenses Reema göz kamaştırdı



69 yaşındaki Ürdün Prensi Ali Bin Nayef’ın eşi 30 yaşındaki Prenses Reema partiye siyah transparan kıyafet, pırlanta taşlı ayakkabısı ve mücevher tokalı kemeriyle katıldı ve güzelliğiyle göz tüm dikkatleri üzerine çekti. Reema, “şimin akrabalarıyla olmaktan çok mutluyum” dedi.





‘Bir talebimiz yok, tanınmak istiyoruz’



TRT’nin “Osmanoğlu’nun Sürgünü” adlı belgeseli için Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelerek kamuoyunun önüne çıkan Osmanlı Hanedanı, son günlerde basında daha sık yer almaya başladı. Hanedan üyeleri, vakıf kurma girişimi, Beyzade Osman Nami Osmanoğlu’nun cenazesi ve son olarak doğum günü kutlamasıyla iyice görünür hale geldi. Hanedanda yaşanan bu değişimi değerlendiren Sultan Abdülhamit’in torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu şunları söyledi:



“Hanedanın yaşlı üyelerinde bir korku vardı. ‘Tekrar başımız ağrımasın’ kaygısıyla, bazı kesimlerin talep ve isteklerimizin olduğunu düşünerek korku yaşamaması için. Biz genç üyeler ise talep ve isteklerimizin olmadığının bilinmesini istiyoruz. ‘Artık kabuğumuza çekilmeyelim’ diyoruz. Halkın bizi tanıması içimizde bir istek. Ancak basında sık sık yer alınması ilgiyle orantılı. Daha çok cenaze ve düğünlerde toplanıyoruz.”



Osmanlı hanedanının 155 mensubu 1924’de hilafetin kaldırılmasıyla sınır dışı edildi. Dünyanın dört yanına dağılan hanedan üyelerinden kadınlara 1952’de, erkeklere 1974’de Türkiye’ye dönüş izni verildi.





