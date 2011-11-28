Osmanlı hanedan üyeleri yemekte biraraya geldi

T24



Saray Mutfağı Menüsü



'Muhteşem Yüzyıl' eleştirisi











'Mukaddes Emanetler' kitabı hediye edildi

Hanedan üyeleri önce kuruluş beratı Sultan 2. Abdülhamit tarafından verilen Hacı Abdullah Lokantası’nda öğle yemeği yedi Hanedan üyelerine Osmanlı saray mutfağı yemeklerinden elbasan tava, hünkar beğendili kebap, iç pilav, incir tatlısı, aşure, karışık komposto, nar suyu ikram edildi.Hanedan üyeleri öğle yemeğinin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Hanedan üyelerinden Sultan 5.Murad’ın torunu Osman Selahaddin Osmanoğlu gazetecilerin Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatını ve saltanatını anlatan ’Muhteşem Yüzyıl’ dizisiyle ilgili konuştu. Osmanoğlu diziyi zaman zaman takip ettiğini belirterek, dizinin bazen gerçeği yansıtmadığı eleştirilerini yanıtladı. Osmanoğlu, "Devamlı Türkiye’de olmadığını ancak arada da olsa diziyi takip etme imkanı bulduğunu kaydetti. Osmanoğlu, "Diziyi devamlı izlemedim. Bazı kısımlarını izledim. Malum bu bir dizidir. Tarihi bir belgesel değildir. Dolayısıyla ikisini karıştırmamak lazım. Belgesel olursa çok eleştiri olur. Ama bir dizidir" dedi. Dizinin zaman zaman eleştirildiği yanları olduğunu kaydeden Osmanoğlu, "Çok var. Bir tanesi Sultan Süleyman 46 sene hüküm sürdü. Seferlerinin mesafelerini saysanız 48 bin kilometre de sefere gitti. 48 bin kilometreyi de klimalı araçla gitmedi. At üstünde gitti ve bu uzun zaman sürdü. Yani haremde o kadar vakit geçirmedi. Dizide bu gösterilmiyor sanki vaktinin çoğu İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda geçiyor gibi gösteriliyor" dedi.Osmanoğlu, sık sık hanedan üyeleri olarak biraraya gelip gelmedikleri sorusuna ise, rutin olmasa bile zaman zaman biraraya geldikleri yanıtını verdi. Osmanoğlu, biraraya geldiklerinde Türkiye’nin gündemini konuştuklarını kendi ailelerinden bahsettiklerini de dile getirdi. Konuşmaların ardından lokanta tarafından her bir hanedan üyesine ’Hırka -i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetler’ kitabı hediye edildi.