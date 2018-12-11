Osmanlı geleneği 'sadaka taşı' lisede uygulanıyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- OSMANLI döneminde uygulanan \'sadaka taşı\' geleneği, Sultan II. Abdülhamid tarafından 1889\'da kurulan Erzurum Lisesi\'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından yaşatılıyor. Okulda öğretmen ve öğrenciler, sadaka taşını temsilen koridora konulan \'yardım kutusu\'na her gün para atıyor. Özellikle Erzurum\'un uzak semtlerinden okula gelen öğrenciler, ihtiyaç duymaları halinde kutudan para alıyor. Öğrenciler, daha sonra aldıkları kadar ya da daha fazla miktarda parayı yardım kutusuna bırakıyor.

Osmanlı döneminde yardımlaşmanın en dikkat çekici örneklerinden biri olan \'sadaka taşı\' geleneği, merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Lisesi\'nde \'yardım kutusu\' adı altında yaşatılıyor. II Abdülhamid tarafından 1889\'da kurulan okulun müdürü Selami Güneş, öğretmen ve öğrencilerin destek verdiği uygulama kapsamında, koridora konulan \'yardım kutusu\'na her gün para bırakılıyor. Okula gelen misafirler ya da uygulamayı duyan iş insanlarının da para bıraktığı yardım kutusu, ihtiyaç sahibi öğrenciler için önemli bir imkân sunuyor. Yemek, kitap ya da başka ihtiyaçları için üzerlerinde para olmayan öğrenciler, yardım kutusuna koşuyor. Öğrenciler ihtiyaçlarını giderdikten sonra aldıkları kadar ya da daha fazla miktarda parayı kutuya bırakıyor.

Okuldaki uygulamadan memnun olduklarını belirten öğrenciler, yardım kutusu sayesinde herkesin ihtiyacını karşılayabildiğini belirtti. Erzurum Lisesi Müdürü Selami Güneş de, \"Unuttuğumuz değerlerden biri olan sadaka taşını biz günümüze uygunluğu açısından yardımlaşma kutusu olarak isimlendirdik. İhtiyacı kadar para alan öğrenci daha sonra geri getirip bırakıyor. Okula gelen misafirlerimiz farkındalık olması açısından sandığa para bırakıyor. Asıl yardım yapanlar ise öğretmen ve öğrencilerimiz. Yardımlaşmanın önemini burada yaptıklarıyla öğreniyorlar\" diye konuştu.

Yardım kutusunun okul koridorunda korumasız halde bırakıldığını da belirten Güneş, öğrencilerin vicdanlarına göre hareket ettiklerini söyledi. Kutudan faydalanan öğrencinin ertesi gün parayı geri getirdiğini ifade eden Güneş, bir öğrencinin de yolda bulduğu parayı da kutuya bıraktığını söyledi.



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