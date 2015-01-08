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'Osmanlı eyalet sistemi Diyarbakır'da uygulanabilir'

GÜNGİAD Başkanı Hakan Akbal: Osmanlı eyalet sistemini bugün yeniden canlandırabiliriz

08 Ocak 2015 09:03

Güneydoğu Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD) Başkanı Hakan Akbal, çözüm süreci çerçevesinde Osmanlı modeli eyalet sisteminin Diyarbakır’da uygulanabileceğini söyledi.

Özerklik konusunda modelin uzakta aranmaması gerektiğini, Osmanlı’nın 500 yıl uyguladığı sistemin referans alınabileceğini belirten Akbal şunları söyledi: “Yönetsel modeller ithal etmek yerine bu topraklarda yaklaşık 500 yıl önce başarıyla uygulanmış ve batının kendi sistemlerini inşa ederken ilham aldığı Osmanlı eyalet sistemini bugün yeniden canlandırabiliriz. Osmanlı’da 1500’lü yılların başında uygulanmaya başlayan eyalet sistemi ile modern bir yerinden yönetim sistemi geliştirilmiştir.”

 

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