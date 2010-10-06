-OSMANLI DÖNEMİNE AİT KURAN-I KERİM'E REKOR FİYAT LONDRA (A.A) - 06.10.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İslam ve Hint eserleri" müzayedesinde, Osmanlı dönemine ait Kuran-ı Kerim 103 bin 250 sterline (yaklaşık 237 bin TL) satıldı. Dünyaca ünlü Christie's müzayede evindeki açık arttırmada, 407 eser arasından Osmanlı dönemine ait 70 kadar eser de satışa çıkarıldı. Bu eserler arasında seccadeler, Kuran-ı Kerimler, halılar, İznik çinileri, ibrikler ve hatlar yer aldı. İlginin yoğun olduğu müzayedede, 16. yüzyılın ilk yarısına, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait Kuran-ı Kerim, 103 bin sterline alıcı buldu. Kuran-ı Kerim tahmin edilenden daha yüksek fiyata satıldı, 30 bin ile 50 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyordu. Müzayedede yüksek fiyata satılan bir diğer eser ise, yine Osmanlı döneminden, 18. yüzyılın ikinci yarısına ait yaldızlı bakır tombak oldu. 115 bin 250 sterline (yaklaşık 265 bin TL) alıcı bulan ve üzerindeki zinciriyle nadir örneklerden biri olan tombağın, 20 bin ile 30 bin sterlin arasında satılması öngörülüyordu. -2. MAHMUT'UN MEKTUBU VE ÇİNİ SÜRAHİ- Müzayedede, Osmanlı Sultanı 2. Mahmut'un mektubu ise 61 bin 250 sterline (yaklaşık 140 bin TL) satıldı. 2. Mahmut'un, Kaçar hanedanı veliahdı Abbas Mirza'ya yazdığı 1817 tarihli mektubun, 25 bin ile 35 bin sterlin (yaklaşık 55 bin - 77 bin TL) arasında satılması bekleniyordu. Aynı fiyata alıcı bulan bir diğer önemli eser ise, 1560 tarihli İznik çinisi sürahi oldu. Üzerinde gemi motifleri bulunan sürahi, 61 bin 250 sterline (yaklaşık 140 bin TL) satıldı. Bu arada müzayedede, İranlı müzisyen Abdülkadir El Meragi'nin Osmanlı Sultanı 2. Murat'a ithaf ettiği "Mekasıd ül-Elhan" adlı ilmi eseri satılmadı. 1418-21 tarihlerinde yazılan eserin, 400 bin ile 600 bin sterlin (yaklaşık 880 bin TL- 1 milyon 320 bin TL) arasında alıcı bulması bekleniyordu. Christie's müzayede evi satıştan önce, Osmanlı eserlerini diğer satışa sunulan eserlerle birlikte, Londra'nın merkezindeki şubesinin bir katında sergiledi. Müzayedenin tamamındaki satışlardan, 11 milyon 200 bin sterlin (yaklaşık 25 milyon TL) kazanıldı. )