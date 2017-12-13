Osmanlı döneminden kalma çeşmeden yeniden sular aktı

İSTANBUL (DHA) – KAĞITHANE Belediyesi tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılıp koruma altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Osmanlı döneminden kalma tarihi iki çeşme, Kağıthane Belediyesi tarafından restore edildi.

Roma, Bizans ve Osmanlı’da önemli bir yerleşim yeri olan Kağıthane’de tarihi eserleri koruma çalışmaları kapsamında Osmanlı döneminden kalma Kasap Çeşmesi ve Duvar Çeşmesi restore edilerek hizmete açıldı. Çeşmelerden asırlar sonra yeniden su akmaya başladı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış törenine Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da katıldı. Asırlar sonra yeniden su akan çeşmeden ilk suyu Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç içti. Restore çalışmaları sonrası vatandaşların büyük beğenisini kazanan tarihi çeşmeler, ilk günden Kağıthanelilerin su ihtiyacını karşılamaya başladı.

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