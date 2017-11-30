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Osmanlı çeşmesinden 10 bin kişiye şerbet dağıtıldı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mevlit Kandili nedeniyle Osmanlı çeşmesinden 10 bin kişiye şerbet dağıtıldı

30 Kasım 2017 13:30

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Mevlit Kandili nedeniyle Osmanlı çeşmesinden 10 bin kişiye şerbet dağıtıldı.
Nazilli Belediyesi tarafından Mevlit Kandili nedeniyle özel olarak hazırlanan 2 ton şerbet, 10 bin kişiye ikram edildi. 2014 yılında Belediye Meydanı\'na yaptırılan Osmanlı çeşmesinden vatandaşlara şerbet ikram eden Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi. Alıcık, \"Mevlit Kandili dolayısıyla Osmanlı çeşmemizden şerbet ikram ediyoruz. Çeşmenin altında bulunan hazneye doldurulan şerbet, kurulan pompalama sistemi ile çeşmelere ulaşıyor. 8 adet tarihi çeşmeden oluşan Osmanlı çeşmesinin üst bölümünde 4 adet küçük kurnalı çeşme yer alıyor. Geçmiş yıllarda bu uygulamamızı başlattık, vatandaşlarımız memnun kaldı. İlerleyen yıllarda da Nazilli Belediyesi olarak bu gelenek devam edecek\" dedi.

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