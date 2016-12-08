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Spor

'Osmanlı' Avrupa'da turladı

Osmanlıspor, UEFA'da grubunda lider oldu

08 Aralık 2016 23:55

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda lider Osmanlıspor, son hafta maçında sahasında İsviçre'nin Zürih takımıyla karşılaştığı maçtan 2-0 galip ayrılarak üst tura adını yazdırdı.

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki son maçında kendi sahasında İsviçre'nin Zürih takımıyla karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve son 32 takım arasına yazdırdı.

73.dakikada temsilcimiz Dzon Delarge ile öne geçti. Hızlı gelişen atağımızda orta alanda Adam Maher'in ara pası ile sağ çaprazdan topla buluşan Dzon Delarge ceza sahasına girdi ve topu sol tarafına çekerek vuruşunu yaptı ve kalenin sağ üst tarafından filelerle buluşturdu.

89.dakikada temsilcimiz Erdal Kılıçaslan ile farkı ikiye çıkarttı.

İlk 11'ler

OSMANLISPOR:
Karcemarskas, Numan, Prochazka, Vrsajevic, Pinto, Mehmet Güven, Ndiaye, Delarge, Adam Maher, Regattin, Webo

ZÜRİH:
Vanins, Winter, Alain Nef, Kukeli, Cavusevic, Bangura, Kecojevic, Brunner, Sarr, Rodriguez, Kay Voser

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